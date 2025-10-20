Egide accentue ses pertes au premier semestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé d'Egide au premier semestre 2025 est en légère progression de 1% sur un an, atteignant 15,58 millions d'euros. L'Ebitda ressort à 182 000 euros, en amélioration de 559 000 euros par rapport au premier semestre 2024. En outre, la perte nette s’élève à 2,04 millions d'euros, contre une perte de 1,44 million d'euros un an plus tôt, en raison de faits exceptionnels sur Egide SA et d’un chiffre d’affaires en retrait sur Santier. Le groupe enregistre une perte d’exploitation de 1,38 million d'euro, contre une perte de 1,17 million d'euro un an avant.

Côté perspectives, le spécialiste des boîtiers et connecteurs hermétiques anticipe une progression de son chiffre d'affaires au second semestre 2025 et la poursuite de l'amélioration de l'Ebitda.

En outre, le retour à une rentabilité opérationnelle durable demeure la priorité du groupe.

