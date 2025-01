Egeiro Pharma (ex-Theravet) : l'accord avec H4 Orphan qualifié d'"acquisition inversée"

Le nouveau management d'Egeiro Pharma annonce qu'il se prépare, dans les meilleurs délais, à fournir la documentation nécessaire à l'instruction du dossier par Euronext. Par ailleurs, Egeiro a sollicité des investisseurs pour accroître son horizon de trésorerie et a reçu "une marque d'intérêt pour un investissement potentiel de 2 millions d'euros".

Conformément à l'instruction d'Euronext publiée le 2 mai 2024 sur les acquisitions inversées, Egeiro devra déposer un dossier complet de demande d'admission de ses actions à la cote d'Euronext Growth Paris et Bruxelles et notamment préparer un document d'information comme une opération d'introduction en bourse.

(AOF) - Egeiro Pharma, ex-Theravet, a été informée de la décision d’ Euronext de qualifier d’acquisition inversée (RTO - Reverse TakeOver) l’opération d’apport d’actif annoncée fin septembre 2024, une licence de la société H4 Orphan Pharma à TheraVet S.A. Cette décision qui a amené la suspension de la cotation le 27 janvier repose sur deux éléments majeurs, à savoir l’apport d’une licence évaluée à 14 millions d’euros "modifiant significativement la structure des actifs" de TheraVet S.A. et le "repositionnement stratégique de la société vers la santé humaine".

