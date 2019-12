Efires s' installe dans le paysage du conseil en investissement responsable

(NEWSManagers.com) - Très discrète depuis sa création en 2013, la société de conseil Efires fait désormais partie de l' univers de l' investissement responsable. Véronique Le Heup et Nadia Tihdaini, deux anciennes collaboratrices de Natixis AM, avaient alors lancé Efires, avec l' ambition de fournir un accompagnement sur-mesure de conseil en investissement responsable à des sociétés de gestion et des investisseurs institutionnels dont l' impact ESG est significatif grâce au poids de leurs encours leur donnant un levier d' influence majeur sur les entreprises.

Pour y parvenir, elles s' étaient fixées l' objectif ambitieux d' atteindre 500 milliards d' euros d' encours conseillés ou diagnostiqués en ESG d' ici à fin 2020 et ont d' ores et déjà dépassé cet objectif fin 2019 avec plus de 750 milliards d' euros d' encours couverts en cumulé depuis la création en 2013. Et de nombreuses références sur le marché de la finance responsable à l' instar d' Edmond de Rothschild Asset Management, Préfon Retraite, Natixis Investment Managers et ses affiliés, Idinvest Partners, Truffle Capital, La Financière de l' Echiquier ou encore Tobam.

" Servir d'étincelle au lancement d'une dynamique de conviction et d'impact de la part de nos clients afin qu'ils s'engagent durablement dans l'investissement responsable : telle est notre raison d'être depuis l'origine. Une approche contributive à la résolution des enjeux de viabilité économique et d'équilibres sociaux / environnementaux étroitement entremêlés " , commentent les deux associées, citées dans un communiqué.