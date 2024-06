EFG collecte 3,6 milliards de francs suisses sur le quadrimestre 2024

La banque privée suisse EFG International partage ce 28 avril ses premiers résultats d’activités portant sur les quatre premiers mois de 2024, sans s’exprimer sur les rumeurs de discussions avec son concurrent suisse Julius Baer. Supérieure aux objectifs, la collecte a totalisé 3,6 milliards de francs suisses entre janvier et fin avril, pour un taux de croissance annualisé de 7,6?%. Toutes les régions d’activité d’EFG ont enregistré des afflux nets au cours de la période sous revue, et particulièrement les régions Asie-Pacifique et Amérique latine.

Selon EFG, cette dynamique est en grande partie liée aux recrutements de chargés de clientèle, plus importants qu’à l’accoutumée. Quand 50 à 70 nouveaux collaborateurs sont recrutés chaque année en moyenne, 26 offres ou recrutements de chargés de clientèle ont été effectués partout dans le monde durant les quatre premiers mois de l’année. En outre, les actifs sous gestion ont crû de 11?% pour atteindre 157,5 milliards de francs suisses à fin avril 2024, contre 142,2 milliards de francs suisses à fin 2023. “ Cette augmentation significative est due à de nouveaux actifs nets, à des effets de change positifs ainsi qu'à une performance de marché favorable ”, précise un communiqué.

L’établissement a également partagé les résultats de son bénéfice net, qui a dépassé les 110 millions de francs suisses au cours de la période étudiée. Sur l’année pleine 2023, le groupe avait réalisé 303 millions de francs suisses de bénéfice. Enfin, le rapport entre les coûts et les recettes a reculé à 72,5?% à la fin du mois d’avril, contre 73,3?% à la fin de l’année dernière.

Maureen Songne