Edwards Lifesciences progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

30 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Edwards Lifesciences EW.N augmentent d'environ 2 % à 85,01 $ ** La société dépasse les estimations pour le troisième trimestre , aidée par une forte demande pour ses valves cardiaques artificielles et d'autres dispositifs médicaux
** Edwards annonce un bénéfice de 67 cents par action, dépassant les attentes de 59 cents par action - données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires s'élève à 1,55 milliard de dollars, contre des estimations de 1,50 milliard de dollars
** La société revoit également à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année
** La société annonce également que le directeur financier Scott Ullem quittera ses fonctions d'ici la mi-2026
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 12,7 % depuis le début de l'année
