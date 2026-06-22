EDUFORM’ACTION : TRANSFERT DE LA COTATION DES TITRES EDUFORM’ACTION SUR LE MARCHE EURONEXT GROWTH® PARIS

Boulogne-Billancourt, le 22 juin 2026 - EDUFORM’ACTION (la « Société »), groupe entrepreneurial spécialisé dans la formation initiale et continue, annonce l’admission de ses actions sur Euronext Growth® Paris. Approuvé par le Comité des admissions d’Euronext le 19 juin 2026, le transfert depuis Euronext Access Paris sera effectif le 25 juin 2026 à l’ouverture des marchés.

EDUFORM’ACTION, former aujourd’hui pour bâtir demain

Cette admission marque une nouvelle étape dans le développement du Groupe. Créé en 2003 et historiquement coté sur Euronext Access Paris, EDUFORM’ACTION a opéré en 2022 un pivot stratégique vers le secteur de la formation. Depuis, le Groupe a construit une plateforme nationale de formation structurée autour de quatre verticales stratégiques : Santé, Management & Sécurité au travail, Habitat & Rénovation énergétique et Digital & Tech, proposant plus de 500 parcours de formation à l’échelle nationale, déployés en présentiel, en distanciel ou en formats hybrides. Le Groupe accompagne aujourd’hui plus de 60 000 apprenants par an grâce à un réseau de plus de 1 500 formateurs-experts déployés sur l’ensemble du territoire.

(...)