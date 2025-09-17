EDUFORM'ACTION : SOFIS et WeKare annoncent un partenariat inédit pour renforcer la sécurité et la prévention dans les établissements recevant du public

Paris, le 17 septembre 2025 – SOFIS, acteur majeur de la formation en santé et sécurité au travail et filiale du groupe Eduform'Action, annonce un partenariat stratégique avec WeKare, pionnière de l'intégration de la self-défense en milieux professionnels. Ce rapprochement donne naissance à une offre unique dédiée aux établissements recevant du public (ERP), confrontés à des enjeux croissants de prévention des violences, de protection des personnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Une formation inédite : intégrer la self-défense dans la santé et sécurité au travail

Le programme, intitulé « De la gestion à l'action : faire face à l'agressivité » , associe l'expertise réglementaire et technique de SOFIS à l'approche humaine et opérationnelle de WeKare.

Concrètement, cette formation propose :

Le développement des compétences en résolution de conflit face à un comportement agressif verbal,

Des ateliers pratiques de self-défense , adaptés aux contraintes spécifiques des ERP,

, adaptés aux contraintes spécifiques des ERP, Un réseau national d'instructeurs capables d'intervenir partout en France,

capables d'intervenir partout en France, Une pédagogie centrée sur la prévention, la confiance en soi et la gestion des situations de tension .

Au-delà du strict respect des obligations réglementaires, cette approche contribue à renforcer l'autonomie des équipes, la sécurité collective et le bien-être au travail.

Un engagement commun : prévention, confiance, impact

À travers ce partenariat, SOFIS et WeKare partagent une vision forte :

Lutter contre les violences sexistes, sexuelles, verbales ou physiques,

Offrir aux salarié·es et agent.es des outils concrets pour se protéger et s'affirmer,

Faire des ERP et des entreprises des acteurs de changement social.

« La sécurité des lieux passe aussi par la capacité des personnes à se protéger et à agir. Avec notre réseau national d'instructeurs, nous apportons une expertise unique, complémentaire à celle de SOFIS » , déclare Bertrand Thai, cofondateur de WeKare.

Leslie Dumontet, directrice générale exécutive de SOFIS , ajoute : « En combinant l'expertise réglementaire et technique de SOFIS avec l'approche humaine et opérationnelle de WeKare., nous proposons une réponse complète, innovante et profondément utile aux Etablissements Recevant du Public. En effet, de nombreux secteurs d'activité sont malheureusement confrontés à des agressions chaque jour (transports, établissements de santé, écoles, services publics…) »

A propos de WeKare. - www.wekare-selfdefense.com

WeKare. est une entreprise dont la mission est de rendre la self-défense accessible en entreprise pour en faire un levier de confiance, d'égalité et de bien-être collectif.

À travers son réseau national d'instructeurs, WeKare. propose des programmes adaptés aux entreprises et aux établissements recevant du public, mêlant ateliers pratiques, sensibilisation et ancrage culturel.

La mission de WeKare. est claire : faire de la self-défense un droit fondamental accessible à chacun·e et un outil de transformation sociale en entreprise.

A propos de SOFIS – www.sofis.fr

Filiale du groupe Eduform'Action, SOFIS est un acteur majeur de la formation en santé et sécurité au travail.

Avec plus de 6 200 sessions réalisées en 2024 et près de 50 000 stagiaires formés chaque année, SOFIS accompagne les entreprises, collectivités et établissements publics dans leur démarche de prévention des risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail et la montée en compétences de leurs équipes.

Dotée de 9 pôles d'expertise, SOFIS offre un accompagnement de qualité grâce au savoir-faire de ses équipes et l'expérience de ses intervenants, ainsi que des solutions pédagogiques innovantes adaptées aux besoins chaque activité.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média Eduform'Action :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – +33 (0)6 16 40 90 73