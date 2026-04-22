Eduform'Action - Résultats annuels 2025 : une trajectoire de croissance rentable confirmée, Eduform’Action entre dans une nouvelle phase de développement et vise Euronext Growth

Boulogne-Billancourt, le 22 avril 2026 - Eduform’Action (MLEFA), groupe entrepreneurial de référence sur le marché de la formation, publie des résultats annuels en progression illustrant la solidité de son modèle et la pertinence de sa stratégie de développement. Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé atteint 11,65 M€, en hausse de 6%, l’EBITDA progresse à 0,33 M€ et le résultat net part du Groupe ressort à 0,17 M€.



« Les résultats 2025 confirment la solidité de notre modèle et la pertinence des choix structurants engagés depuis la création du Groupe. En seulement trois ans, nous avons construit une plateforme de formation globale, cohérente et scalable, positionnée sur des marchés en forte tension de compétences. Nous abordons aujourd’hui une nouvelle phase de notre développement avec une ambition claire : changer d’échelle. Cela passe à la fois par l’accélération de notre croissance organique, le déploiement de synergies commerciales entre nos entités et la poursuite d’une stratégie d’acquisitions ciblées.

Notre positionnement multi-verticales, combiné à une structure financière solide, nous permet de capter pleinement la dynamique d’un marché porté par des tendances structurelles puissantes : transformation des métiers, pression règlementaire et digitalisation des compétences.

Le projet de transfert sur Euronext Growth s’inscrit dans cette trajectoire (...)