EDUFORM'ACTION : Résultats annuels 2024 - Une année de transition stratégique au service de la croissance durable

Consolidé, en M€ 31/12/2024 31/12/2023 Evolution Chiffre d'affaires consolidé 11,0 11,7 -0,7 EBITDA 0,4 1,2 -0,8 Résultat d'exploitation 0,3 0,8 -0,5 Résultat financier 0,0 -1,2 1,2 Résultat exceptionnel -0,4 -0,1 -0,3 Résultat net part du groupe 0,0 0,0 0,0 Trésorerie brute 4,8 5,6 -0,8 Endettement financier 2,3 3,0 -0,7

Cap sur 2025 : ambition renforcée, investissements structurants et alignement avec les nouveaux enjeux du marché de la formation

Eduform'Action (MLEFA), groupe entrepreneurial référent sur le marché de la formation initiale et professionnelle, publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2024. Dans un environnement conjoncturel complexe, l'année 2024 a été marquée par des choix stratégiques forts et des investissements ciblés, posant les fondations d'une nouvelle phase de croissance rentable et durable.

Un exercice de consolidation et de préparation

En 2024, Eduform'Action a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11 M€, en léger recul par rapport à 2023, principalement en raison du décalage de deux contrats majeurs dans le pôle « Capital humain ». Cette situation conjoncturelle, maîtrisée et partiellement compensée au dernier trimestre par de nouveaux marchés remportés, n'altère en rien la dynamique de croissance sous-jacente du Groupe. Dans un contexte économique plus contraint, Eduform'Action a su préserver l'essentiel et poser les bases de sa montée en puissance. Le Groupe a fait le choix assumé d'investir massivement pour préparer l'avenir. Ces investissements – immobiliers, technologiques et humains – impactent temporairement la rentabilité, mais renforcent durablement la compétitivité du Groupe sur ses quatre pôles d'expertise stratégique.

Des indicateurs financiers maîtrisés et un bilan solide

Eduform'Action a généré un EBITDA [1] de 0,4 M€ au 31 décembre 2024, en recul de 0,8 M€ par rapport à l'exercice précédent. Malgré une légère diminution des charges de personnel

liée à la réduction des équipes du pôle « Capital humain » au second semestre, les charges d'exploitation sont stables (10,9 M€), principalement sous l'effet des investissements menés sur l'exercice.

Le résultat d'exploitation du groupe s'établit à 0,3 M€, en recul de 0,5 M€.

Le résultat financier est positif comparativement à une perte financière de -1,1 M€ sur l'exercice précédent.

Après impact d'un résultat exceptionnel de -0,4 M€, intégrant principalement les coûts de réorganisation du pôle « Capital humain », le résultat net part du groupe ressort à 0,03 M€, en augmentation de 0,04 M€.

Eduform'Action affiche des capitaux propres consolidés stables à 6,9 M€ au

31 décembre 2024.

L'endettement financier du Groupe est en baisse à 2,3 M€ (2023 : 3 M€) et la trésorerie brute s'élève 4,8 M€ (2023 : 5,6 M€).

De solides atouts pour poursuivre une croissance rentable

Fort de ces fondamentaux consolidés, Eduform'Action aborde 2025 avec ambition, prêt à capter la croissance de son marché. Le Groupe poursuit dans un développement par croissance organique et par croissance externe sélective, toujours centré sur ses 4 pôles d'expertises clés - « Santé & Sécurité au Travail », « Digital & Technologie », « Habitat & rénovation énergétique », « Capital Humain ». Il privilégie une croissance rentable et entend notamment bénéficier en année pleine des investissements et des ajustements réalisés sur l'exercice passé.

« L'exercice 2024 a été un tournant. Malgré un environnement plus contraint, nous avons fait des choix structurants là où nous avions des convictions fortes, notamment en ouvrant notre campus à Boulogne-Billancourt – un nouvel actif stratégique pour le Groupe – et en lançant Innov8Learn, notre nouvel organisme de formation qui déploie des actions dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous sortons de cette année plus solides, mieux armés et parfaitement alignés avec les besoins de nos clients et les attentes du marché. Déterminés à créer de la valeur durable, nous abordons 2025 avec confiance, portés par une très bonne dynamique sur l'ensemble de nos activités et des indicateurs encourageants pour poursuivre une croissance rentable. » - Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée d'Eduform'Action.

VISIO CONFÉRENCE

Eduform'Action organise une visio conférence dédiée aux actionnaires individuels et aux investisseurs jeudi 15 mai 2025 à 18h > Lien d'inscription

Les comptes consolidés d'Eduform'Action arrêtés au 31 décembre 2024 ont fait l'objet de procédures d'audit par les Commissaires aux Comptes et ont été arrêtés par le conseil d'administration du Groupe réunit le 29 avril 2025.

Le rapport financier annuel 2024 d'Eduform'Action est disponible sur : Investisseurs - Eduformaction

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

[1] EBITDA = résultat d'exploitation consolidé intégrant le crédit d'impôt recherche 87 K€ (171K€ en 2023) et retraité des dotations aux amortissements et hors charges liées au plan d'actions gratuites reclassées en résultat exceptionnel.