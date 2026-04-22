Eduform’Action : résultat net part du groupe FY25 plus que doublé à 0,17 M€

* Eduform’Action a vu son résultat net part du groupe être multiplié par 5,5 à 0,17 M€ en 2025. * Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6% à 11,65 M€. * EBITDA en progression de 10% à 0,33 M€. * Endettement financier réduit à 1,74 M€; trésorerie brute à 4,07 M€. * Le groupe met en avant le renforcement du pôle Santé avec l’acquisition de Phosphoria et vise un transfert sur Euronext Growth Paris. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. EDUFORM'ACTION SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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