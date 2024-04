EDUFORM'ACTION : Eduform'Action lance son programme de formation dédié à la Cybersécurité

Un partenariat Innov8learn x TheCamp Training

Innov8learn, organisme de formation récemment créé par Eduform'Action pour adresser les nouveaux besoins de compétences des entreprises, s'associe à thecamp Training dans le lancement d'un programme de formation inter-entreprises axé sur la réglementation en Cybersécurité.

Ce programme de formation intitulé : « Cybersécurité, règlementation, normes et bonnes pratiques ! » , propose aux dirigeants, cadres et managers de renforcer leurs compétences en mettant l'accent sur une compréhension approfondie des réglementations en vigueur.

Cette formation spécialisée répond aux défis cruciaux auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui et intègre les dernières normes de 2024, telles que NIS2 et DORA, afin d'assurer une conformité actualisée aux réglementations en constante évolution ; elle s'inscrit parfaitement dans la mission d'Innov8learn qui déploie une offre spécifique "Digital & Technologies" leur permettant de s'adapter à un monde professionnel en constante évolution.

S'appuyant sur sa forte expertise en cybersécurité, Innov8learn a élaboré un programme de formation à la fois court et impactant , avec de vrais objectifs opérationnels :

- Comprendre et appliquer les normes majeures de cybersécurité pour assurer la conformité et réduire les risques

- Évaluer les risques spécifiques à son organisation, définir des stratégies de gestion des risques efficaces et mettre en œuvre des mesures de mitigation adaptées

- Comprendre et respecter les réglementations complémentaires telles que HIPAA et PCI-DSS, et les intégrer à sa politique de cybersécurité

- Sensibiliser et former les collaborateurs aux bonnes pratiques de sécurité, instaurer une culture de sécurité continue et réagir efficacement en cas d'incident

- Sélectionner et déployer des outils de protection adapté

Planifié les 10 & 11 juin prochains , la formation « Cybersécurité, règlementation, normes et bonnes pratiques ! » entend permettre à chacun d'être rapidement opérationnel et instaurer une véritable culture de la sécurité dans l'entreprise.

Cette formation est fondée sur des principes pédagogiques actifs, participatifs, concrets et ludiques, alternés : apports de connaissances théoriques, brainstorming questions/réponses, mise en pratique par des exercices et applications, échanges de bonnes pratiques, vidéos…

Elle se répartit en 4 modules :

Jour 1 :

« Découverte des Menaces et Renforcement des Pratiques Sécuritaires »

« Techniques d'Attaque et Pratiques Préventives »

Jour 2 :

« Exploration des Normes et Concrétisation des Pratiques »

« Mise en Lumière du NIST Framework et de la RGPD »

Les apprenants seront accueillis au sein du centre d'innovation de TheCamp situés dans un écrin de verdure à la lisière d'Aix-en-Provence. Un lieu à l'architecture exceptionnelle, qui fournit une infrastructure complète permettant de travailler, d'échanger, d'expérimenter et de vivre, dans un cadre tourné vers l'innovation.

La formule proposée inclut la formation sur 2 jours, la restauration, et en option l'hébergement sur place.

Pour en savoir plus : Cybersécurité DV (website-files.com)

https://www.innov8learn.fr/

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique: MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73