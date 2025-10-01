EDUFORM'ACTION : adLearnMEDIA lance une POEC " Chef de Projet IA " pour former les intégrateurs IA de demain

Paris, le 1 er octobre 2025 – Du 1 ?? octobre au 3 décembre 2025, adLearnMEDIA déploie une formation POEC [1] « Chef de Projet IA – Intégrateur IA » à Boulogne-Billancourt, destinée à 12 apprenants. En combinant bootcamp intensif, projets concrets d'entreprise et interventions de professionnels, l'objectif est de générer des compétences opérationnelles prêtes à l'emploi dans un secteur media en pleine transformation.

IA, une course aux talents déjà lancée : 166 000 offres IA en France

L'intelligence artificielle est désormais un axe stratégique incontournable. En France, plus de 166 000 offres liées à l'IA ont été publiées en 2024 [2] , un record européen. L'État, de son côté, mobilise 2,5 milliards d'euros dans le cadre du plan France 2030 pour soutenir le développement de l'IA, notamment via la formation et l'innovation. Dans les media, la pression est forte : automatiser les tâches chronophages, gagner en productivité et intégrer de nouveaux usages, tout en trouvant des talents capables de conduire cette transformation.

Un enjeu clé : former des profils capables de parler « IA » & « Media »

C'est dans ce contexte qu'adLearnMEDIA déploie cette POEC, avec une ambition simple : anticiper le “gap compétences” du secteur media face à la vague IA et proposer une réserve de profils directement mobilisables. Le programme s'appuie sur 25 jours de formation et 15 jours de projets en groupe, encadrés par des experts, avec une alternance présentiel/distanciel. Les thématiques couvrent le management de projet et l'intelligence collective, l'IA générative, la culture media, l'automatisation (no-code, API, agents), le cadre réglementaire (RGPD, éthique, RSE) et un projet final soutenu devant un jury professionnel.

Une 1ère génération de professionnels IA prêts à transformer et créer de la valeur durable

Les “intégrateurs IA” issus de cette formation seront capables de relier expertise technique, compréhension métier et gestion de projet. Leur valeur ajoutée : réduire les tâches chronophages, améliorer l'engagement des collaborateurs et accélérer l'innovation collective. En ciblant les demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, ce dispositif ouvre aussi une voie directe vers l'employabilité durable, tout en renforçant l'écosystème media.

« Nous voulons que les apprenants soient opérationnels dès leur sortie : capables de cadrer, piloter et intégrer des solutions IA réellement utiles dans des environnements media complexes. Ce programme ne vise pas à produire des techniciens isolés, mais des profils capables d'articuler la technique IA avec les enjeux métier, et de transformer l'innovation en impact concret. » - Franck Terrier, fondateur d'adLearnMEDIA.

A propos d'adLearn MEDIA - www. adlearnmedia.com

Depuis 8 ans, adLearnMEDIA forme les talents du Digital-Media et s'impose comme le leader de la formation auprès des acteurs des media, de l'adtech et de la communication. Son offre complète associe une école en alternance (Bachelor Media Trader), des bootcamps de reconversion et 50 modules certifiés pour régies publicitaires, agences media, acteurs de l'adtech et annonceurs. Depuis 2025, adLearnMEDIA dispense également un titre RNCP reconnu par l'interprofession.

A propos du Groupe EDUFORM'ACTION - https://www.eduformaction.fr/

Fondé en janvier 2022, le Groupe EDUFORM'ACTION a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (santé/sécurité, digital/tech, impact/énergie).

Ambitieux et en fort développement, le Groupe EDUFORM'ACTION est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

Contact média Eduform'Action :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – +33 (0)6 16 40 90 73

[1] Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective

[2] Source : PWC « Jobs AI Barometer 2025 » barometer – 11 Juin 2025