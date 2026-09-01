eDreams ODIGEO plonge après des résultats trimestriels en berne

Le leader mondial des plateformes d'abonnement de voyage a vu son résultat net ajusté reculer de 80% au premier trimestre de son exercice 2027, au cours d'une année marquée par des investissements importants pour accélérer le développement de Prime, le programme d'abonnement voyage payant du groupe. Le marché est sans concession : le titre plonge de 14% à Madrid.

eDreams ODIGEO a dévoilé un résultat net ajusté de 4,7 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice comptable 2027, en baisse de 80% sur un an. En données publiées, le résultat net est ressorti à 0,2 MEUR, contre 13,6 MEUR au premier trimestre de l'exercice précédent.

La marge sur les revenus, indicateur utilisé par eDreams ODIGEO pour mesurer ses revenus après prise en compte des montants versés aux fournisseurs, s'est établie à 165,5 MEUR, en baisse de 4%. De son côté, la marge sur les revenus "Prime" a progressé de 1%, à 128,4 MEUR. Prime représente désormais 77% de la marge sur les revenus du groupe.

Enfin, l'EBITDA ajusté s'est établi à 28,9 MEUR, en baisse de 41% sur un an, tandis que le Cash EBITDA, indicateur privilégié par le groupe qui intègre notamment la variation des revenus différés de Prime, a également reculé de 41%, à 23 MEUR. Le groupe assure toutefois que ces deux indicateurs ont dépassé les estimations du marché et sont conformes aux prévisions financières qu'il avait communiquées pour cette phase d'investissement.

Cette contraction de la rentabilité intervient alors que l'exercice 2027 doit concentrer l'essentiel des investissements nécessaires à la réalisation du plan stratégique à horizon mars 2030.

Le nombre d'abonnés Prime a progressé de 8% sur un an pour atteindre 8,1 millions, après 173 000 recrutements nets au cours du trimestre.

"Nos résultats reflètent une phase d'investissement délibérée, annoncée et assortie d'un calendrier précis, et nous sommes en bonne voie pour enregistrer une croissance de la rentabilité d'une année sur l'autre au cours des deux prochains trimestres", a déclaré Dana Dunne, CEO d'eDreams ODIGEO.

Pour l'ensemble de l'exercice 2027, eDreams ODIGEO confirme ses perspectives : le groupe vise 8,5 millions de membres Prime, soit 600 000 adhésions nettes, un EBITDA ajusté avant investissements de 167 MEUR et un Cash EBITDA après investissements de 115 MEUR. Il prévoit un retour à la croissance annuelle du Cash EBITDA à compter du quatrième trimestre.

A plus long terme, eDreams ODIGEO réaffirme son objectif de 13 millions d'abonnés Prime et de plus de 270 MEUR de Cash EBITDA d'ici mars 2030.