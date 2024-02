eDreams Odigeo affiche un chiffre d'affaires record et confirme ses objectifs

(AOF) - eDreams Odigeo annonce que son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024 terminés le 31 décembre 2023 a dépassé pour la première fois la barre des 500 millions d'euros, atteignant 507,3 millions d'euros, en progression de 10% sur un an. Le spécialiste des abonnements de voyage souligne que sa rentabilité (marge nette cash) augmente de 54% à 88,6 millions d'euros. Ces résultats permettent à la société de reconfirmer les objectifs qu’elle s’est fixés pour 2025 notamment plus de 7,25 millions de membres pour son programme d’abonnement Prime contre 5,4 millions actuellement.

Les objectifs d'Odigeo incluent également environ 80 euros d'ARPU (revenu moyen par utilisateur) et un cash EBITDA supérieur à 180 millions d'euros.

La société peut prévoir "avec confiance" d'atteindre entre 5,75 et 5,9 millions de membres Prime et une fourchette du cash EBITDA comprise entre 120 et 122 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice en cours, qui se terminera le 31 mars 2024.

Le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat de 5,5 millions d'actions pour un montant maximal de 50 millions d'euros.

