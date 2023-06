Edram rejoint l’alliance Net Zero Asset Managers

- Edmond de Rothschild Asset Management vient de rejoindre l’initiative Net Zero Asset Managers (NZAM), après avoir intégré l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) il y a quelques semaines.Aux côtés de quelque 300 signataires représentant environ 60.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Edram s’engage désormais à soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, conformément aux efforts qui doivent être déployés à l’échelle internationale, pour limiter le réchauffement à 1,5°C. A lire aussi: Vanguard se retire d’une coalition de gérants sur la neutralité carbone L’initiative est conçue pour mobiliser l’industrie de la gestion d’actifs dans la conduite de la transition vers le « zéro émission nette » et permet la mise en place d’actions et le déploiement de stratégies d’investissement qui seront nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.Edmond de Rothschild Asset Management travaille activement à la publication, au cours des douze prochains mois : du pourcentage initial de son portefeuille aligné avec l’initiative?; de ses objectifs intermédiaires en matière de contribution financière équitable « fair share » pour les actifs sous gestion qui seront gérés conformément à l’initiative « Net Zero »?; la date cible d’atteinte des objectifs intermédiaires?; ainsi que de la méthodologie utilisée pour fixer ces objectifs. A lire aussi: Les coalitions «net zéro» font face aux désertions des grands acteurs financiers

Laurence Marchal