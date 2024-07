EdRAM nomme une responsable de la distribution pour la région DACH

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé la nomination de Regine Wiedmann en tant que responsable de la distribution pour l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Regine Wiedmann, qui était responsable de la distribution pour l'Allemagne et l'Autriche depuis janvier 2022, assumera également la responsabilité de la Suisse avec effet immédiat. Elle reportera directement à Marie Jacot, Responsable Mondiale de la distribution chez Edmond de Rothschild AM, et sera basée entre Francfort et Genève.

Regine Wiedmann a plus de 18 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et la vente sur les marchés germanophones. Elle a rejoint Edmond de Rothschild AM en juin 2021 en tant que coresponsable des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche avant de devenir responsable des ventes pour l'Allemagne et l'Autriche.