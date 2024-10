EdRAM désigne une responsable marketing pour les marchés privés

La société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management a annoncé l’arrivée de Melinda Käsdorf pour développer la stratégie marketing globale de la gestion marchés privés de la société de gestion. Elle est établie à Paris et rend compte à Rupert Pybus, responsable mondial du marketing et des produits.

Melinda Käsdorf supervisera les initiatives marketing pour l’ensemble des fonds, mandats et partenariats des plateformes d’investissement sur les marchés privés d’Edmond de Rothschild (private equity, immobilier, dette d’infrastructure).

L’intéressée était précédemment directrice marketing pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock. Elle a occupé un poste similaire sur les actifs liquides chez La Française et a également travaillé chez Axa Real Assets et Access Capital Partners où elle a commencé sa carrière comme analyste financier en private equity.

L'Agefi