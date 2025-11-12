 Aller au contenu principal
Edram crée un fonds autour du renforcement stratégique de l’Union européenne
information fournie par Agefi Asset Management  12/11/2025 à 08:00

Edmond de Rothschild lance EdR Sicav Mission Europa, un fonds actions européennes conçu pour investir dans des entreprises qui contribuent au renforcement stratégique de l’Union européenne sur la scène mondiale.

Ce fonds se focalise sur quatre axes de renforcement de l’Europe : sécurité, compétitivité, innovation et financement. Cela inclut les entreprises européennes du secteur de la défense, qui représenteront au minimum 30?% de l’actif. Parallèlement, les small et mid caps « à fort potentiel, reconnues pour la solidité de leurs fondamentaux et la croissance soutenue de leurs bénéfices » seront aussi privilégiées dans le portefeuille d’une cinquantaine de titres.

Cette nouvelle stratégie est gérée par Anthony Penel, gérant actions européennes et Caroline Gauthier, co-responsable de la gestion actions d’Edmond de Rothschild Asset Management. Ils s’appuient sur l’expertise de la plateforme actions européennes composée de six gérants.

Edmond de Rothschild Asset Management totalise 107 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont près de 10 milliards en fonds actions.

