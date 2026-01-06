Edram : Anne-Laurence Roucher nommée responsable groupe des marchés-non cotés

(AOF) - Edmond de Rothschild Asset Management a nommé Anne-Laurence Roucher au poste de responsable groupe des marchés-non cotés. Occupant ses nouvelles fonctions depuis le 5 janvier, elle aura pour mission de superviser la stratégie d'investissement et les opérations dans les domaines du private equity, de la dette privée d’infrastructures, et de l'immobilier, en cohérence avec l'engagement d'Edmond de Rothschild en faveur de l'investissement durable.

Anne-Laurence rapportera à Christophe Caspar, CEO d'Edmond de Rothschild AM, et rejoint le comité exécutif d'Edmond de Rothschild Asset Management. Elle est basée à Genève.

Edmond de Rothschild gère plus de 24 milliards d'euros dans des stratégies sur les marchés non-cotés.

Anne-Laurence Roucher possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier et travaillait auparavant chez Mirova (Natixis), un gestionnaire d'actifs d'impact qu'elle a cofondé en 2012. Au cours de ses dix années en tant que directrice générale adjointe, elle a joué un rôle central dans la structuration et le développement de la plateforme d'investissement de Mirova, faisant passer les actifs sous gestion de 0 à 25 milliards d'euros.

De 2021 à 2025, elle a occupé le poste de responsable du private equity et natural capital chez Mirova, où elle a supervisé plusieurs stratégies consacrées au capital-développement, aux infrastructures agroécologiques et au financement climatique.

Avant de rejoindre Mirova, cette titulaire d'un master en management de l'ESCP Europe, a occupé pendant plus de dix ans des fonctions dans le domaine de la stratégie et du développement d'entreprise au sein du groupe Natixis et de A.T. Kearney.