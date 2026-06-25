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EDP affirme que son conseil d'administration indépendant la protège de toute surveillance concernant sa participation chinoise
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sergio Goncalves

EDP EDP.LS , le principal groupe énergétique portugais, dont le principal actionnaire est China Three Gorges (CTG), est à l'abri de la surveillance accrue dont font l'objet les investissements chinois en Europe et aux États-Unis grâce à l'indépendance de son conseil d'administration, a déclaré jeudi son directeur général.

Miguel Stilwell de Andrade a déclaré qu’EDP avait « réussi à trouver le juste équilibre » entre la représentation des actionnaires et l’autonomie opérationnelle.

Cela permet au groupe d’opérer sans entrave aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et dans les pays de l’Union européenne, alors même que les décideurs politiques renforcent la surveillance des investissements étrangers, notamment chinois, dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie et les infrastructures.

CTG détient 21% d’EDP, qui contrôle EDP Renewables

EDPR.LS , le quatrième producteur mondial d’énergie éolienne, présent dans 29 pays. Les États-Unis représentent environ 50% de la capacité installée totale d’EDPR.

“Du point de vue de la direction générale, il n’y a aucune ingérence” de la part de CTG, a déclaré Stilwell de Andrade – qui dirige à la fois EDP et EDPR – aux journalistes, lorsqu’il a été interrogé sur la surveillance accrue en Europe et aux États-Unis.

Il a précisé que le comité de direction était indépendant, tandis que CTG ne détient que cinq des seize sièges au sein du conseil d’administration et du conseil de surveillance d’EDP.

Interrogé sur le projet du gouvernement portugais de créer un fonds souverain destiné à investir dans des entreprises énergétiques stratégiques telles qu’EDP, le directeur général a estimé qu’il était trop tôt pour se prononcer sur ce projet, faute de détails.

“C'est un marché libre, les investisseurs décideront d'investir ou de se désengager en fonction des opportunités qu'ils y verront”, a-t-il ajouté.

Le deuxième actionnaire d’EDP est le gestionnaire d’actifs américain BlackRock, avec une participation de 8,35%, suivi de l’espagnol Oppidum avec 6,82%. Le gestionnaire du fonds souverain norvégien, la Norges Bank, détient 1,81%. Le fonds souverain singapourien GIC détient 4,4% d’EDPR.

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