Edmond de Rothschild : Nicolas Bickel nommé group head of investment private banking

(AOF) - Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé la nomination de Nicolas Bickel en tant que group head of investment private banking. Cette nomination fait suite au départ de Lars Kalbreier. Basé en Suisse, Nicolas Bickel prendra ses fonctions à compter du 22 janvier 2024. Membre du comité exécutif de l’asset management, il reportera à Christophe Caspar, head of Edmond de Rothschild Asset Management et aux responsables des banques privées.

Nicolas Bickel supervisera l'ensemble des activités de gestion discrétionnaire et de conseil en investissement pour les clients de la banque privée en étroite collaboration avec les CIO's des marchés locaux, les équipes d'advisory et de gestion discrétionnaire.

"Il sera responsable de la mise en oeuvre de la stratégie d'allocations d'actifs, du déploiement de nos convictions d'investissements et du développement de solutions novatrices" ajoute le groupe Edmond de Rothschild.