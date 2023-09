Edmond de Rothschild: Julien Vincenti directeur des investissements de la banque privée en France

(AOF) - Edmond de Rothschild annonce que Julien Vincenti est nommé directeur des investissements de la banque privée en France, et qu’il a pris ses fonctions le 16 août 2023. Julien Vincenti supervisera la stratégie d’allocations d’actifs globale et la gestion sous mandat en France. Il était Directeur Général adjoint d’UBS La Maison de Gestion où il est entré en 2010. Il exercera ses fonctions à Paris et sera membre du Comité d’allocation d’actifs du Groupe.

Succédant à Muriel Tailhades, il aura pour mission, sous l'impulsion de Renzo Evangelista, Président du Directoire de Edmond de Rothschild en France, et de Lars Kalbreier, CIO Groupe, de développer et moderniser encore l'offre des différentes gammes de produits, toujours plus innovants et durables.