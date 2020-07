Edmond de Rothschild inaugure un nouveau fonds d'économie verte

(NEWSManagers.com) -

Edmond de Rothschild élargit sa gamme de fonds ISR avec un nouveau véhicule dédié à l'économie verte, le fonds " EdR Sicav Green New Deal" .

Cette sicav se caractérise par un univers d' investissement élargi, qui prend en compte les entreprises dont l' activité principale est liée aux énergies renouvelables, à l' économie circulaire et à l' efficience énergétique, mais aussi celles les plus avancées sur la thématique et qui appartiennent à d' autres secteurs, comme le financement, les assurances ou l' informatique, ou encore celles dotées d' un axe de développement clair dans le domaine du changement climatique.

Parallèlement, Edmond de Rothschild va élargir son offre de mandat

ISR à sa clientèle privée au Luxembourg, en Belgique, en Espagne et au

Portugal. Un tel mandat est déjà disponible en France et en Suisse. Le mandat est positionné sur les thématiques des énergies renouvelables, de l' eau, de l' égalité hommes femmes, du vieillissement, de l' éducation et du climat.