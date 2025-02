Edmond de Rothschild (France) : Cyril Schmitt nommé directeur du bureau régional de Strasbourg

Il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe d'ingénierie patrimoniale, basée à Paris, et l'équipe d'investissement qui est sous la responsabilité de Stéphane Merisio. Il continuera aussi à développer des synergies avec l'équipe de corporate finance.

Cyril Schmitt a pris ses fonctions le 1er janvier 2025. En tant que directeur du bureau de Strasbourg et de la région Grand Est, il supervisera l'équipe de Banque Privée.

(AOF) - Edmond de Rothschild (France) annonce la nomination de Cyril Schmitt au poste de directeur du bureau régional de Strasbourg. "Cette nomination s’inscrit dans la volonté d’Edmond de Rothschild de consolider son positionnement historique dans les régions de France et de poursuivre sa stratégie de croissance", précise un communiqué.

