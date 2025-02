Edmond de Rothschild devient actionnaire majoritaire de Hottinger and Co

(AOF) - Edmond de Rothschild a annoncé avoir porte sa participation dans le gestionnaire de fortune londonien, Hottinger and Co Limited à 70%. La société française avait pris en 2021 une participation minoritaire dans Hottinger & Co Ltd aux côtés des actionnaires dirigeants Mark Robertson et Alastair Hunter. Edmond de Rothschild précise que " les deux actionnaires dirigeants et les équipes existantes restent engagés à faire croître l'entreprise ".

Par ailleurs, Penny Lovell a été nommée au poste de directrice générale banque privée et le directeur général actuel, Mark Robertson, a été nommé président du conseil d'administration. Penny Lovell possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Avant son arrivée chez Hottinger & Co Ltd, elle travaillait au sein de Citi Private Bank, où elle était directrice générale – responsable " high net worth " depuis 2022.