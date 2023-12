Edmond de Rothschild cède ses activités d’Asset Servicing à Apex

Edmond de Rothschild souligne que cette transaction marque une étape importante dans sa stratégie visant à focaliser son développement sur ses métiers coeurs : la banque privée et la gestion d'actifs.

A l'issue de cette transaction, Edmond de Rothschild conservera certaines activités d'Asset Servicing focalisées sur ses fonds liquides et ses fonds dédiés. Il s'agit des fonds dédiés destinés à la clientèle privée d'Edmond de Rothschild et à ses partenaires stratégiques.

(AOF) - Edmond de Rothschild a conclu un accord définitif pour vendre ses activités d’Asset Servicing pour compte de Tiers, basées au Luxembourg à Apex Group. Dans le cadre de cet accord, le fournisseur de services financiers fera également l’acquisition des activités dépositaires, d'administration de fonds et d'agent de transfert des fonds de Private Equity et d’Infrastructure d'Edmond de Rothschild. Apex Group deviendra ainsi un partenaire stratégique d’Edmond de Rothschild sur ces activités. Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

