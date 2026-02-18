Edmond de Rothschild Asset Management collecte près de 5,5 milliards d’euros en 2025

(AOF) - En 2025, Edmond de Rothschild Asset Management a connu une excellente dynamique commerciale avec près de 5,5 milliards d’euros collectés au niveau mondial. Une collecte nette positive pour la cinquième année consécutive, et un cumul de 17,5 MdsEUR sur 5 ans.

Cette trajectoire de croissance soutenue repose sur une gestion de conviction multi classes d'actifs, l'identification de thématiques d'investissement sélectives. L'ensemble des géographies a participé à la croissance et en particulier la France, l'Italie et l'Espagne.

En outre, le groupe annonce que "ses ambitions sur 2026 sont fortes, portées par l'arrivée de nouveaux profils de vendeurs expérimentés (notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie et dans les pays nordiques)".

Le développement auprès de la clientèle des CGP en France reste un axe de développement majeur, grâce à l'équipe existante de 4 personnes et d'un recrutement à venir.

Edmond de Rothschild AM gère aujourd'hui environ 2 MdsEUR pour des clients CGP, dans des stratégies d'actions (Big data, Global Resilience) et d'obligations (Millesima, Bond Allocation), mais également en non-coté avec la SCPI EdR Europa, et le FCPR EdR Private Equity Opportunities.

"2026 sera également l'année du lancement des nouvelles stratégies de gestion quantitative. Ce nouveau type de stratégie de gestion basée sur des modèles mathématiques, vient compléter la gamme traditionnelle de fonds actifs de la Maison. L 'équipe de 3 personnes menée par Bruno Taillardat et recrutée fin 2025 se verra complétée cette année par trois nouveaux recrutements", explique l'asset manager.