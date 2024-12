Précédemment, il a occupé le même poste chez Pioneer Investments à Dublin (racheté par Amundi en 2017), où il a contribué à lancer et gérer un fonds d'obligations subordonnées monde.

(AOF) - Edmond de Rothschild AM, annonce l'arrivée de Vianney Hocquet dans l’équipe de gestion obligataire comme gérant dette corporate hybride. Il a pris ses fonctions le 11 décembre 2024. Vianney Hocquet a 15 ans d'expérience sur les marchés obligataires européens. Il était auparavant gérant crédit senior chez Amundi d'abord à Londres puis à Paris où il gérait des portefeuilles obligataires monde benchmarkés, total return et datés ainsi que des stratégies crédit euro. Il était notamment le gérant lead sur la stratégie de dette subordonnée.

Edmond de Rothschild AM : Vianney Hocquet nommé gérant dette corporate hybride

