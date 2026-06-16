Edgewise publie les résultats d'un essai clinique de phase intermédiaire sur un médicament contre les maladies cardiaques ; son action chute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action Edgewise Therapeutics EWTX.O recule de 10,5 % à 31,50 $ avant l'ouverture du marché

** Le développeur de médicaments indique que son médicament expérimental, l'EDG-7500, a atteint son objectif principal lors d'un essai de phase intermédiaire mené chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique (HCM), une affection caractérisée par un épaississement anormal des muscles cardiaques

** Au cours de cette étude de 12 semaines menée auprès de 53 patients atteints de CMH obstructive et non obstructive, le médicament n'a pas entraîné de réduction significative de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (LVEF), un indicateur clé de la fonction cardiaque, et aucun patient n'est passé sous la barre des 50 %

** RBC Capital Markets indique que les données d'efficacité concernant la CMH non obstructive ont peut-être déçu certains investisseurs, mais ajoute que l'EDG-7500 semble compétitif par rapport aux inhibiteurs de la myosine cardiaque existants (CMI)

** La société de courtage ajoute que la chute du titre « semble exagérée »

** Truist indique que les investisseurs pourraient s'inquiéter des délais de recrutement, de la nécessité potentielle d'essais comparatifs et des retards avant la publication des données de phase 3

** La société indique que l'essai de phase avancée devrait débuter au quatrième trimestre 2026