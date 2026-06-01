Edgewise en forte hausse après la cession de son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

1er juin - ** Les actions du développeur de médicaments Edgewise Therapeutics EWTX.O ont grimpé de 17,7 % pour atteindre 40,3 $

** La société annonce qu'elle va céder son activité dédiée à la dystrophie musculaire au laboratoire pharmaceutique français Servier pour un montant pouvant atteindre 2,65 milliards de dollars

** EWTX précise que Servier aura accès à son médicament expérimental, le sevasemten, actuellement testé dans le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne, deux maladies génétiques entraînant une faiblesse musculaire progressive

** La société indique que cette vente renforcerait son bilan et prévoit d'utiliser le produit de la vente pour le développement de son principal candidat, l'EDG-7500, actuellement testé pour le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique

** RBC Capital Markets estime que le programme sur la dystrophie représentait environ la moitié de la valorisation d'Edgewise, évaluée à environ 2,7 milliards de dollars, et prévoit un chiffre d'affaires maximal d'environ 2,2 milliards de dollars pour le sevasemten, ajoutant que "l'opération serait très probablement neutre en termes de juste valeur si tous les jalons sont atteints"

**En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé de58,6 % depuis le début de l'année