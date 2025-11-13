 Aller au contenu principal
Edgewell dégringole après un bénéfice manqué au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions du fabricant de crèmes solaires Edgewell Personal Care EPC.N en baisse de 2,3% à 18,47 $ en pré-marché après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations

** Le bénéfice par action ajusté de 0,68 $ au quatrième trimestre est inférieur à l'estimation des analystes de 0,8 $ - données LSEG

** La société enregistre une dépréciation de 51,1 millions de dollars du goodwill liée à la vente prévue de l'unité de soins féminins à la société suédoise Essity ESSITYa.ST pour 340millions de dollars

** L'accord comprend des marques comme Stayfree, Playtex et Carefree, vendues chez les principaux détaillants américains, y compris Walmart WMT.N et Target TGT.N .

** La marge brute du 4ème trimestre a diminué, en raison des mouvements de change, des tarifs douaniers, de l'inflation de base et des dépenses promotionnelles plus élevées

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 26 compris entre 2,15 et 2,55 dollars

** Quatre analystes sur huit considèrent l'action comme "achetée", quatre la considèrent comme "conservée"; leur prévision médiane est de 25,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action EPC a baissé de 43,72% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

