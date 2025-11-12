Edgewell cède son unité Stayfree et Playtex au suédois Essity pour 340 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Edgewell Personal Care EPC.N a accepté de vendre son activité nord-américaine de produits d'hygiène féminine, qui comprend notamment les serviettes hygiéniques Stayfree, à la société suédoise Essity ESSITYa.ST pour 340 millions de dollars, a annoncé mercredi la société américaine de produits de consommation.

La société, dont les marques de crèmes solaires comprennent Banana Boat et Hawaiian Tropic, a déclaré que la cession l'aiderait à se concentrer sur ses catégories principales et à renforcer sa position financière.

Les entreprises américaines de soins personnels ont été mises sous pression par les politiques tarifaires en constante évolution de l'administration Trump, en particulier sur les biens importés de Chine, un fournisseur majeur pour les produits chimiques utilisés dans les produits de beauté.

En août, Edgewell a réduit ses perspectives de bénéfices annuels et n'a pas atteint les estimations de ventes et de bénéfices du troisième trimestre dans ce contexte difficile pour les dépenses de consommation aux États-Unis.

L'unité de produits féminins d'Edgewell, qui est vendue dans des supermarchés géants comme Walmart WMT.N et Target TGT.N , abrite les marques Carefree et Stayfree en Amérique du Nord et la branche des produits féminins et d'hygiène de Playtex.

La société s'attend à un impact de 40 cents à 50 cents sur le bénéfice ajusté sur une base annuelle à la suite de la vente de l'unité, qui aidera Essity à accroître sa part de marché sur le marché américain.

L'accord, qui devrait être conclu au cours du premier trimestre 2026, intervient quelques semaines après qu'Essity a déclaré qu'elle prendrait des mesures de réduction des coûts dans un contexte de faible consommation, ce qui inclurait un nombre non spécifié de suppressions d'emplois et une scission de son activité de produits en papier tissu de son unité de soins personnels.