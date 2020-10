Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF va "probablement dépasser" son objectif de 50 GW de capacités renouvelables en 2030-PDG Reuters • 09/10/2020 à 12:26









9 octobre (Reuters) - Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF EDF.PA , a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Romanche Gavet (Isère) que: * EDF VA "PROBABLEMENT DÉPASSER" SON OBJECTIF DE DISPOSER DE 50 GW DE CAPACITÉS DE PRODUCTION RENOUVELABLES EN 2030 Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.12%