EDF va continuer à perdre des clients en France-directeur exécutif

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF EDF.PA en charge du pôle "clients, services et territoires", a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que : * EDF VA CONTINUER À PERDRE DES CLIENTS EN FRANCE * EDF VISE 3 MILLIONS DE CONTRATS D'ÉLECTRICITÉ EN OFFRES DE MARCHÉ EN FRANCE EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +0.95%