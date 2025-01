EDF: succès d'une émission obligataire de 500 M$ information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 18:38









(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior vertes ' Formosa ' pour un montant nominal de 500 millions de dollars, d'une maturité de 5 ans avec un coupon variable de SOFR + 1,15%.



Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.



Le règlement-livraison interviendra le 20 janvier 2025, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le Taipei Exchange et l'Euro MTF, le système multilatéral de négociation opéré par le Luxembourg Stock Exchange.



La notation attendue pour les Obligations est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody's / Fitch).





