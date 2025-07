EDF: succès d'une émission d'obligations senior en yens information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir levé avec succès, ce 3 juillet, 75,8 milliards de yens (soit environ 450 millions d'euros) en trois tranches d'obligations senior 'Samouraï', de maturités allant de trois à 10 ans et avec des coupons fixes allant de 1,550% à 2,394%.



'Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que de refinancer des échéances prochaines', explique le groupe énergétique.



EDF rappelle évaluer régulièrement ses besoins de financement, et suivre l'évolution des marchés financiers, afin d'identifier des opportunités d'émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.





