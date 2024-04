Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EDF: soumet une offre de quatre EPR à la République tchèque information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - EDF a actualisé son offre pour la fourniture pouvant aller jusqu'à quatre réacteurs EPR1200 en République tchèque, clôturant un processus compétitif pour le projet de centrale nucléaire de Dukovany 5.



L'offre couvre l'ingénierie, l'achat, la construction et la mise en service des réacteurs EPR1200 à Dukovany et Temelín, ainsi que la gestion du combustible nucléaire.



Cette offre repose sur un engagement à long terme envers l'exploitant tchèque ČEZ et EDU II, valorisant les avantages de compétitivité et de synergies industrielles.



EDF envisage d'élargir ses activités à Prague pour faciliter la coordination locale et renforcer les programmes de formation. L'idée est de garantir une coopération à long terme entre les industries tchèque et française, offrant l'accès à la technologie EPR et aux meilleures pratiques en matière d'exploitation nucléaire.





