EDF: résultats 2024 en baisse avec les prix de l'électricité information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - EDF a publié vendredi des résultats en baisse au titre de l'exercice 2024, la forte hausse de sa production nucléaire et hydraulique ayant été plus que compensée par le repli des prix de marché.



L'électricien public français a précisé dans un communiqué qu'il anticipait pour cette année un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) de nouveau en recul dans le contexte de baisse des prix.



Sa production nucléaire en France, y compris l'EPR de Flamanville 3, est attendue entre 350 et 370 TWh pour les exercices 2025, 2026 et 2027, à comparer avec 520 TWh en 2024.



Sur l'exercice écoulé, son Ebitda s'est contracté à 36,5 milliards d'euros, contre 39,9 milliards en 2023, pour un chiffre d'affaires en baisse de 15,7% en données organiques, à 118,7 milliards d'euros.



Le résultat net courant s'élève à 15,2 milliards d'euros, à comparer avec 18,5 milliards en 2023.



Pour 2027, EDF dit viser un ratio Endettement financier net/Ebitda inférieur ou égal à 2,5x, contre 1,5x en 2024, tandis que son ratio Dette économique ajustée/Ebitda ajusté est attendu en-dessous de 4x, contre 2,7x l'an dernier.



Pour mémoire, son plan stratégique baptisé EDF 'Ambitions 2035' s'articule autour de quatre piliers, à savoir (1) l'accompagnement des clients dans la réduction de leur empreinte carbone, (2) la production de davantage d'électricité bas carbone, (3) le développement des réseaux sur fond de transition énergétique et (4) la mise en oeuvre de solutions de flexibilité pour répondre aux besoins du système électrique.





