EDF relève son ambition et prend de nouveaux engagements pour le climat
Reuters•10/12/2020 à 08:22
10 décembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA :
* EDF RELÈVE SON AMBITION ET PREND DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT
* A OBTENU LA CERTIFICATION PAR SCIENCE BASED TARGETS D'UNE TRAJECTOIRE RENFORCÉE DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DE CO2 BIEN EN DESSOUS DES 2°C
* LE GROUPE SE DOTE DE RÉFÉRENTS CLIMAT AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF ET DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 50 % (BASE 2017) SES ÉMISSIONS DE CO2 DIRECTES ET INDIRECTES (SCOPE 1 ET 2)
* POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 28 % (BASE 2019) LES ÉMISSIONS DE CO2 ASSOCIÉES À LA COMBUSTION DU GAZ VENDU À DES CLIENTS FINAUX (SCOPE 3)
* CETTE TRAJECTOIRE CORRESPOND À UN NIVEAU ABSOLU D'ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 25 MTCO2 D'ICI 2030
Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA
(Gdansk Newsroom)
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