10 décembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * EDF RELÈVE SON AMBITION ET PREND DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT * A OBTENU LA CERTIFICATION PAR SCIENCE BASED TARGETS D'UNE TRAJECTOIRE RENFORCÉE DE RÉDUCTION D'ÉMISSIONS DE CO2 BIEN EN DESSOUS DES 2°C * LE GROUPE SE DOTE DE RÉFÉRENTS CLIMAT AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF ET DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION * POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 50 % (BASE 2017) SES ÉMISSIONS DE CO2 DIRECTES ET INDIRECTES (SCOPE 1 ET 2) * POUR LE GROUPE, CELA IMPLIQUE DE RÉDUIRE DE 28 % (BASE 2019) LES ÉMISSIONS DE CO2 ASSOCIÉES À LA COMBUSTION DU GAZ VENDU À DES CLIENTS FINAUX (SCOPE 3) * CETTE TRAJECTOIRE CORRESPOND À UN NIVEAU ABSOLU D'ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 25 MTCO2 D'ICI 2030 Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.03%