EDF PARTICIPERAIT À UN NOUVEAU PROJET NUCLÉAIRE BRITANNIQUE, RAPPORTE LE TELEGRAPH PARIS (Reuters) - EDF étudie la possibilité de participer à un nouveau projet de centrale nucléaire dans le comté de Cumbria, au nord-ouest de l'Angleterre, en tant que membre d'un consortium dont il ne serait pas chef de file, rapporte dimanche le Telegraph. L'électricien public français a rencontré les autorités locales pour tenter de relancer l'industrie nucléaire de la région après la décision du japonais Toshiba de liquider sa filiale NuGen, en 2018, qui a mis un terme au projet de construire trois réacteurs de type AP1000 à Sellafield. Toujours selon le Telegraph, Rolls-Royce serait lui aussi intéressé par le développement de réacteurs de petite taille dans la région. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOSHIBA CORP Tradegate 0.00% EDF Euronext Paris +0.73% ROLLS-ROYCE HLDG LSE -0.42%