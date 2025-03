EDF: nomme son futur directeur de la communication du groupe information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - EDF fait savoir que Benoît Gausseron rejoindra le groupe dans les prochaines semaines en tant que directeur de la communication. Il succédera à Benjamin Perret qui occupait ce poste depuis mars 2021.



Benoît Gausseron a débuté sa carrière en 1998 au sein de la délégation régionale d'EDF en Alsace puis à la direction de la communication du Groupe.



En 2018, il occupe le poste de directeur de la communication du groupe BPCE puis de Natixis. En 2021, il est nommé directeur de l'économie du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques du groupe BPCE. Depuis 2024, il est directeur marque, communication et RSE de Natixis Investment Managers.





