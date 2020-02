Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF n'a aucun projet d'IPO de ses filiales - PDG Reuters • 14/02/2020 à 12:26









PARIS, 14 février (Reuters) - Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF EDF.PA , a déclaré vendredi: * EDF-LA RÉFORME DE LA RÉGULATION DU PARC NUCLÉAIRE FRANÇAIS POURRAIT ÊTRE MISE EN OEUVRE LE 1ER JANVIER 2022-PDG * EDF N'A AUCUN PROJET D'INTRODUCTION EN BOURSE DE SES FILIALES-PDG * EDF N'A AUCUN PROJET D'ACQUISITION "TRANSFORMANTE"-PDG * EDF EST "TOTALEMENT MOBILISÉ" POUR CONSTRUIRE LE PROJET D'EPR D'HINKLEY POINT DANS LES DÉLAIS-PDG * EDF-RIEN DANS LE BREXIT NE NOUS A AMENÉS À RECONSIDÉRER LE CHANTIER D'HINKLEY POINT-PDG * EDF-LE PDG DIT NE PAS AVOIR CONNAISSANCE D'UN ÉVENTUEL RETRAIT DE LA COTE DU GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +8.74%