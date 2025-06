EDF:met en service le premier parc éolien flottant de France information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - EDF, via sa filiale EDF Renouvelables et en partenariat avec Enbridge Éolien France 2 (filiale d'Enbridge Inc. et CPP Investments), annonce la mise en service du parc pilote Provence Grand Large, première installation éolienne flottante en France et en Méditerranée.



Situé au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ce parc de 25 MW pourra couvrir la consommation électrique annuelle de 45 000 personnes.



Doté de trois éoliennes flottantes sur des flotteurs à lignes d'ancrage tendues — une première mondiale adaptée des technologies offshore —, le projet bénéficie du soutien de l'Union européenne, de l'État, de l'ADEME et de la Région Sud. Le raccordement électrique repose sur des câbles dynamiques et sous-marins innovants.



Ce projet, issu d'un dialogue territorial depuis 2011, intègre des dispositifs environnementaux avancés. Il servira de base pour le développement du futur parc Méditerranée Grand Large, soutenant l'ambition d'EDF de neutralité carbone à l'horizon 2050.





