EDF: lance Oklima, filiale dédiée à la contribution carbone

(CercleFinance.com) - EDF annonce le lancement d'Oklima, nouvelle filiale du groupe EDF spécialisée dans la contribution carbone.



Oklima développe des projets qui contribuent à la ' séquestration ' de carbone (par exemple par des opérations de reboisement) ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (par exemple en aidant les agriculteurs à réduire la consommation d'énergie fossile de leurs engins agricoles).



Ces projets sont, en France, certifiés par le ' Label Bas Carbone '. Oklima propose également des ' crédits carbone 'issus de projets réalisés hors de France, certifiés par des labels internationaux.



Oklima a pour ambition d'aider le groupe EDF et ses clients, entreprises et collectivités, à contribuer à hauteur de leurs émissions résiduelles.







