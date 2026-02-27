EDF lance avec succès une émission d'obligations pour 2,75 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 07:30
Cette émission comprend des obligations de 500 millions d'euros, d'une maturité de 2 ans avec un coupon variable de Euribor 3M 0,33 %, des obligations de 750 millions d'euros, d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 3,0 %, des obligations de 1 milliard d'euros, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,0 % et des obligations de 500 millions d'euros, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,5 %.
Un montant égal au produit net d'émission des obligations sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements correspondant aux catégories de projets éligibles définis dans le Green Financing Framework d'EDF.
Il s'agit des tranches à 2 ans et 5 ans dans le cadre de l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France et les tranches à 12 ans et à 20 ans dans le projet de construction de la paire de réacteurs nucléaires EPR Hinkley Point C au Royaume Uni.
Avec une demande de 11 milliards d'euros, l'opération a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 4 fois. Elle permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050.
Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 4 mars 2026, date à laquelle il est prévu que les Obligations soient admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
