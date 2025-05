EDF: la nomination de Bernard Fontana comme PDG officialisée information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - EDF a officialisé mercredi soir la nomination de Bernard Fontana au poste de président-directeur général suite à la signature d'un décret du président de la République Emmanuel Macron.



Cette annonce intervient alors que les actionnaires de l'électricien désormais renationalisé avaient approuvé lundi la nomination de Bernard Fontana en qualité d'administrateur, en remplacement de Luc Rémont, l'ancien PDG du groupe.



Son mandat est effectif pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale devant statuer sur les comptes de l'exercice 2028.



Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Fontana a notamment été le directeur général du fabricant d'aciers inoxydables Aperam avant de prendre la tête du groupe suisse matériaux de construction Holcim en 2012.



Il avait ensuite été nommé directeur général délégué d'Areva NP, l'activité de réacteurs nucléaires d'Areva dont EDF avait pris le contrôle, avant d'en devenir président du directoire et CEO lorsque la filiale avait été rebaptisée Framatome .



En 2024, Bernard Fontana était devenu le directeur exécutif d'EDF en charge du pôle industrie et services.



EDF avait salué en début de semaine la contribution de son ancien PDG Luc Rémont au redressement de la production nucléaire et de la situation financière du groupe, ainsi qu'au plan de transformation actuel, baptisé 'Ambitions 2035'.





