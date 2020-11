Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF: La crise sanitaire ampute les ventes de 2,0 milliards d'euros sur 9 mois Reuters • 13/11/2020 à 08:10









EDF: LA CRISE SANITAIRE AMPUTE LES VENTES DE 2,0 MILLIARDS D'EUROS SUR 9 MOIS PARIS (Reuters) - EDF a publié vendredi un chiffre d'affaires en repli organique de 4,0% au titre des neuf premiers mois de 2020, pénalisé par les baisses de consommation d'électricité et de production nucléaire liées au coronavirus, et a confirmé ses prévisions annuelles. Le groupe vise toujours pour 2020 un bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) compris entre 15,2 et 15,7 milliards d'euros, contre un objectif de 17,5 à 18,0 milliards annoncé avant la crise sanitaire. EDF continue également de viser 500 millions d'euros de réduction des charges opérationnelles entre 2019 et 2022, ainsi que trois milliards de cessions d'actifs environ sur la période 2020-2022. L'électricien public, dont l'Etat détient 83,7% du capital, a dans le même temps confirmé son objectif d'atteindre en 2020 un niveau de production nucléaire de 325 à 335 térawatts-heure (TWh) en France. Il avait relevé ses prévisions en la matière à deux reprises depuis début juillet après les avoir fortement abaissées au mois d'avril. EDF a enregistré des ventes de 48,8 milliards d'euros à fin septembre et souligne qu'elles seraient quasi stables sans les effets de la crise sanitaire, dont il estime l'impact sur son chiffre d'affaires à 2,0 milliards d'euros jusqu'à présent. Le groupe explique principalement cet impact par une moindre production nucléaire, une baisse de la demande qui affecte les activités de distribution et de fourniture d'électricité, ainsi qu'un ralentissement ou un report des activités de travaux et de services auprès des clients. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

