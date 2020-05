Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF-L'impact du coronavirus sur l'Ebitda du T1 Estimé à €200 mlns - dir fin Reuters • 14/05/2020 à 09:50









PARIS, 14 mai (Reuters) - Xavier Girre, directeur financier d'EDF EDF.PA , a déclaré jeudi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: * QUE L'IMPACT DU CORONAVIRUS SUR L'EBITDA D'EDF AU T1 EST ESTIMÉ À QUELQUE €200 MLNS * QUE LES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DE "QUELQUES CENTAINES" DE MILLIONS D'EUROS CETTE ANNÉE MAIS QU'IL EST TROP TÔT POUR DONNER UN CHIFFRE PRÉCIS * QUE LES TRAVAUX ET DISCUSSIONS AVEC BRUXELLES AUTOUR D'UNE NOUVELLE RÉGULATION DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS SE POURSUIVENT * QUE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE EST PROCHE DE FINALISER SON RAPPORT SUR LES COÛTS DU NUCLÉAIRE FRANÇAIS Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.89%