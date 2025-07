EDF: investit dans le projet nucléaire britannique Sizewell C information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 16:40









(Zonebourse.com) - EDF annonce avoir signé le 22 juillet un accord pour un investissement progressif allant jusqu'à 1,1 milliard de livres sterling dans le projet nucléaire Sizewell C.



Le groupe détiendra 12,5 % du capital aux côtés du gouvernement britannique (44,9 %), La Caisse (20 %), Centrica (15 %) et Amber Infrastructure (7,6 %).



Cette annonce permet à Sizewell C d'engager les accords en vue de la décision finale d'investissement. EDF interviendra comme fournisseur d'équipements clés via Edvance, Framatome et Arabelle Solutions.



Le projet tirera parti du design des EPR d'Hinkley Point C et mobilisera une quarantaine de fournisseurs français, renforçant ainsi la filière nucléaire nationale.





