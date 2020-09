Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EDF investit dans la startup ECOSUN Innovations et renforce sa gamme d'offres microgrid Reuters • 28/09/2020 à 08:41









28 septembre (Reuters) - ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF.PA : * LE GROUPE INVESTIT DANS LA STARTUP ECOSUN INNOVATIONS ET RENFORCE SA GAMME D'OFFRES MICROGRID * EDF RENOUVELABLES DEVIENT PARTENAIRE D'ECOSUN INNOVATIONS ET ENTRE À SON CAPITAL À HAUTEUR DE 29% * PRISE DE PARTICIPATION RÉALISÉE AU TRAVERS D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE À EDF RENOUVELABLES * CE PARTENARIAT CONTRIBUE AU PLAN STOCKAGE D'EDF DONT L'AMBITION EST DE DÉVELOPPER 10 GW DE CAPACITÉS DE STOCKAGE SUPPLÉMENTAIRES D'ICI 2035 DANS LE MONDE * CE PARTENARIAT S'INSCRIT DANS LA STRATÉGIE CAP 2030 QUI VISE À DOUBLER ENTRE 2015 ET 2030 SES CAPACITÉS DE PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LE MONDE, POUR LES PORTER À 50 GW NETS Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.60%